"Perdi um amigo." Jorge Coelho recorda Pina Moura como "um homem de inteligência"

Pina Moura morreu aos 67 anos © Global Imagens (arquivo)

O ex-ministro Jorge Coelho recorda Joaquim Pina Moura como "um homem de inteligência, grande trabalhador e com talento". O ex-ministro da Economia e Finanças morreu esta quinta-feira, aos 67 anos.

"Recordo como um grande amigo, de muitos anos de trabalho conjunto, conhecemo-nos aquando da sua entrada no PS e no Governo. Foram anos importantes. Recordo um homem de absoluta inteligência, um grande trabalhador, determinado naquilo que achava que devia ser feito", sublinhou Jorge Coelho, em declarações à TSF.

Jorge Coelho recorda o "amigo" com quem teve "o privilégio" de trabalhar. 00:00 00:00

"Perdi um grande amigo, alguém com quem tive o privilégio de trabalhar e conhecer", disse.

Jorge Coelho lembrou ainda o percurso político de Pina Moura, que começou no PCP e acabou no Governo socialista de Guterres.

"Foi alguém, na sua juventude, que teve funções de grande importância no Partido Comunista, na Juventude Comunista, e que, no desenvolver da sua vida, encontrou caminhos diferentes e, por isso, entrou em rutura com o PCP", recordou Jorge Coelho.

Jorge Coelho recorda o percurso político de Pina Moura. 00:00 00:00

Joaquim Pina Moura morreu esta quinta-feira aos 67 anos, vítima de uma doença neurodegenerativa.