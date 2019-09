"Precariedade é medo." E o Bloco quer "acabar com o medo"

© Luís Forra/Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou hoje que o objetivo da próxima legislatura é acabar com o medo que significa a precariedade, apelando ao voto de quem sabe que contrato e salário dignos "é a única resposta".

"Combater a precariedade, combater o trabalho temporário, o falso outsourcing é a primeira forma de defender a democracia porque é permitir que todos os trabalhadores e trabalhadoras deste país andem de cabeça erguida. Uma democracia a sério não se quer com medo. A precariedade é medo e nós estamos aqui para acabar com o medo", prometeu Catarina Martins.

Ouça a reportagem de Afonso de Sousa, que esteve no comício do Bloco de Esquerda 00:00 00:00

Em Quarteira, distrito de Faro, a coordenadora do BE apontou o discurso a um tema caro ao partido, o combate à precariedade, uma "prioridade do Bloco de Esquerda" e "o grande combate da próxima legislatura".

"E o nosso apelo nestas eleições é que toda a gente que sabe o que é o abuso da precariedade e toda a gente que sabe que o contrato digno e o salário digno é a única resposta que deve ser dada a quem trabalha e constrói este país, que não fique em casa", pediu.

Catarina Martins foi mais longe: "Dia 6 de outubro a luta contra a precaridade é o voto de cada um e de cada uma por um país mais digno".

As memórias do Governo PSD/CDS-PP, cujo projeto "foi embaratecer o trabalho e portanto empobrecer esta gente que constrói este país" foram trazidas pela líder bloquista com o objetivo de lembrar o anterior Governo.

"Temos orgulho em ter travado esse projeto de empobrecimento em 2015, mas sabemos que ainda falta muito para garantir salários dignos, direitos por inteiro", assumiu.

O BE, comparou a sua líder, "tem uma proposta bem diferente da da direita".

"O nosso projeto é o projeto da economia qualificada, é o projeto de uma economia mais justa, é o projeto do respeito por quem trabalha e do respeito por quem trabalhou", destacou.