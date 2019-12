Promessa cumprida. Marcelo já aterrou na Ilha do Corvo para passar o ano

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita à Força Nacional Destacada para defender o aeroporto internacional Hamid Karzaem, em Cabul, Afeganistão, 22 de dezembro de 2019. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa já aterrou na Ilha do Corvo, nos Açores, onde vai passar o ano, acompanhado pelos habitantes locais e o presidente do governo regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

"Correu muito bem a vinda das Lajes para aqui e a aterragem correu muito bem", garantiu o Presidente da República à chegada, enaltecendo que era "uma promessa" e que só não seria cumprida "se não fosse possível"

O chefe de Estado ressalvou que "O Presidente da República tem sempre no coração todos os portugueses e portuguesas", independentemente da distância, dizendo que não deverá ser fácil viver na Ilha do Corvo e elogiou a coragem do povo local.

E com a chegada do ano novo, há algo que não pode falta: "Um mergulho é garantido."

A ilha tem cerca de 450 habitantes, seis quilómetros de comprimento e quatro de largura. É a mais pequena ilha açoriana e preparou-se a rigor para receber o Presidente da República na passagem de ano, mas o mau tempo pode fazer das suas.

(Notícia em atualização)