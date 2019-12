PS admite ir mais longe nos aumentos para a função pública

© Sara Matos / Global Imagens

O PS admite estar disponível para ir mais longe nos aumentos da função pública e pensionistas, ultrapassando a marca dos 0,3% conhecida na proposta do Orçamento do Estado para 2020.

Com as linhas gerais do documento já conhecidas, foi momento de as discutir na mesa dos Almoços Grátis. David Justino e Carlos César, com a moderação de Anselmo Crespo, trouxeram-no à discussão.

Um dos valores que marca o exercício orçamental é a proposta de aumentos para a função pública e pensionistas de 0,3%, que gerou revolta no seio dos sindicatos. Nesta edição dos Almoços Grátis, e questionado sobre uma eventual margem de manobra para ir além desse valor, Carlos César admite que podem ser encontradas "outras disponibilidades".

"Reconhecemos que gostaríamos de ter outros aumentos na função pública, até pode ser feito um maior esforço nessa e noutras áreas, como a das pensões", revelou o presidente do PS.

Carlos César faz, no entanto, uma ressalva: tudo isto deve ser feito tendo presente a salvaguarda do "equilíbrio orçamental" que está estabelecido na proposta de Orçamento.

Esta preocupação não impede, no entanto, "uma análise mais profunda do Orçamento e que sejam encontradas outras disponibilidades e que sejam feitos reajustamentos da receita e da despesa, sem afetar o excedente orçamental de 0,2%".

Este é um ponto que pode revelar-se fundamental nas negociações com outros partidos, nomeadamente à esquerda, que continuam a ter entendimentos diferentes do do PS quanto à "intensidade e prioridade" dada a determinadas áreas. Carlos César reconhece mesmo que o Orçamento é de "continuidade", excluindo nessa mesma dimensão: a político-partidária.

"Temos tido reuniões com todos os partidos à esquerda, incluindo o PAN. Vamos prosseguir esse esforço, os partidos reconhecem que o Orçamento consolida o percurso que temos feito nos últimos anos", sublinha.

Sobre as famílias e empresas portuguesas, Carlos César destaca a trajetória de "estabilidade fiscal" que lhes vai permitir pagar "sensivelmente o mesmo que em 2019, com os mesmos rendimentos". A "esmagadora maioria" da receita fiscal vem do IVA, IRS e IRC e o presidente do PS detalha que a mesma tem vindo a aumentar "sem que as taxas desses impostos tenham vindo a aumentar".

Apesar do destaque, Carlos César não quer ver o OE2020 resumido à ideia de que "estamos em presença de um Orçamento do Estado que agrava o esforço fiscal. Não só não é verdade como não tipifica o Orçamento".

*com Anselmo Crespo e Nuno Domingues