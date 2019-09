PS cai para o pior resultado em meses, PSD sobe

© Filipe Amorim/Global Imagens

Se ontem não havia sinal claro do eventual eco do caso de Tancos na campanha, hoje, o PS cai 2,4 pontos percentuais (pp) para os 35,3%,um dos valores mais baixos registados pelos socialistas nesta sondagem da Pitagórica para TSF/JN/TVI.

Já o PSD tem razão para sorrir com os 28,9%, melhor valor nesta sondagem diária. Os social-democratas subiram 1,2 pp desde ontem, e consegue reduzir a distância para o PS. Os dois partidos surgem, neste estudo, separados por 6,4 pp, a margem mais estreita até agora. Aliás, nas contas sobre o impacto da exposição mediática: António Costa piora na avaliação: baixa para 11 pontos negativos. Pelo contrário, Rui Rio está com 17 pontos positivos.

Outra nota desta sondagem é a subida da CDU para o melhor valor da semana e a queda do Bloco. Os bloquistas caíram quase um ponto: ontem registavam 10% hoje, ficam-se pelos 9,1%. A CDU sobe 7,8% (subiu ponto e meio desde ontem).

O CDS recupera ligeiramente para os 4,5% e o PAN recolhe 3,2% de intenções de voto nesta sondagem.

Entre os partidos ainda sem deputados, o LIVRE consolida a posição com 1,5%, seguido pela Iniciativa Liberal com 1,3% e o CHEGA com 1,1%. A Aliança mantém-se com cerca de meio ponto de intenções de voto.

Esta sondagem diária indica ainda que já ultrapassam os 65% aqueles que consideram desfavorável uma maioria absoluta.

Ficha Técnica:

Durante 4 dias (26 a 29 de Setembro 2019) foi recolhida diariamente pela Pitagórica para a TVI, o JN e a TSF uma sub-amostra de 150 entrevistas representativa do universo eleitoral português (não probabilístico) tendo por base os critérios de género, idade e região. O resultado do apuramento dos 4 últimos dias de trabalho de campo, implica uma amostra 600 indivíduos que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,07%. A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de "telemóvel" mantendo a proporção dos 3 principais operadores identificados pelo relatório da ANACOM, sempre que necessário são selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores Portugueses, sobre temas relacionados com as eleições, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto nos vários partidos.

A taxa de resposta foi de 60,24%, a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva.

A taxa de abstenção expressa na sondagem é de 4,5% a que acresce 43% que na abordagem inicial se recusaram a responder à entrevista por não pretenderem votar nesta eleição, totalizando 47,5% de abstenção.

A Ficha técnica completa bem como todos os resultados foram disponibilizados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizara oportunamente para consulta online.