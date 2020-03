PS com intenções de voto acima dos 40%. Chega sobe ao quarto lugar

Sondagem TSF/JN revela PS com intenções de voto acima dos 40% © Artur Machado / Global Imagens

Na primeira avaliação depois das legislativas de 2019, onde o PS obteve 36,3% dos votos, António Costa sobe para o melhor resultado desde abril do ano passado, nesta sondagem da Pitagórica para a TSF e o JN.

O Partido Socialista recolhe 41,7% de intenções de voto, 16,5pp acima do PSD que segue, em segundo, com 25,2% (nas urnas teve 27,6% de votos).

Em terceiro, o Bloco de Esquerda (8,6%), em ligeira queda, e quase colado ao Chega (8,1%) que protagoniza a grande subida nas intenções de voto, em relação às eleições de outubro, quando teve 1,2% e elegeu o primeiro deputado.

A sondagem TSF/JN mostra, aliás, que a exposição parlamentar foi favorável a dois dos novos partidos: além de André Ventura, também João Cotrim de Figueiredo regista, embora em menor grau, uma subida: o Iniciativa Liberal recolhe 2% (tinha obtido 1,2% nas eleições), num cenário em que PSD, BE, CDU, PAN e CDS sofrem quedas ligeiras.

Agora em quinto lugar, a CDU tem 5,3%; em sexto, o PAN recolhe 3,1% e o CDS desliza para o sétimo lugar nas intenções de voto com 2,9% (teve 4,2% nas legislativas).

O melhor resultado para o PS significa também quase o pleno das intenções de voto, junto das várias franjas do eleitorado, onde só é ultrapassado pelo PSD nos eleitores que dizem votar no centro direita, de resto, junto do eleitorado de esquerda, Costa recolhe boas avaliações.

António Costa é entre os candidatos avaliados, o menos rejeitado e aquele que regista maior firmeza de voto: 26% referem que votariam nele "de certeza" para Primeiro-Ministro (uma subida de 4 pp face a agosto), Rui Rio é o segundo candidato com maior firmeza de voto 14% (valor igual a agosto).



Chega em quarto mas 64% "jamais" votariam em Ventura

No campeonato da firmeza de voto, a maior subida, em relação aos valores de agosto, é de André Ventura que passa de 8º para 4º lugar com uma subida de 15pp e fica logo atrás de Catarina Martins, Rui Rio e António Costa que lidera.

No entanto, o líder do Chega recolhe também uma larga fatia de rejeição: 64% dos inquiridos dizem que "jamais votariam" nele, valores semelhantes aos da última sondagem em agosto.

Entre os que admitem votar no Chega estão: eleitores em idade ativa, 10% dos que se assumem como votantes no CDS admitem "de certeza" votar em André Ventura e é, sobretudo, entre aqueles que dizem votar noutros partidos e nos indecisos que o Chega recolhe apoios.

Rio menos rejeitado

Numa comparação com agosto, Rui Rio é o nome onde a rejeição de voto mais diminuiu, recuperando 17pp. Nas intenções de voto, o líder do PSD reforça o apoio junto do eleitorado laranja e até consegue votos no terreno centrista. O inverso não acontece: o novo presidente do CDS Francisco Rodrigues dos Santos surge como um dos nomes que os eleitores dizem "não conhecer suficientemente" e fica em branco junto dos eleitores do PSD.

O político com maior rejeição de voto é ainda Pedro Santa Lopes com 74%.

Nesta sondagem os indecisos representam 19%.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Pitagórica para o JN e TSF, com o objetivo de conhecer as intenções de voto dos portugueses nas eleições legislativas. O trabalho de campo decorreu entre os dias 13 e 21 de março, foram recolhidas 605 entrevistas telefónicas a que corresponde uma margem de erro máxima de +/- 4,07% para um nível de confiança de 95,5%.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores portugueses recenseados e foi devidamente estratificada por género, idade e região. A taxa de resposta foi de 64,09% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva.

A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.