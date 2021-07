PS desce, PSD fica a doze pontos. Bloco e Chega empatados

Por Judith Menezes e Sousa 19 Julho, 2021 • 07:58 Partilhar este artigo Facebook

Desta vez, à queda das avaliações positivas de António Costa e do Governo, corresponde uma quebra nas intenções de voto. O PS cai de 39%, no mês passado, para 37,6%. São doze os pontos separam os dois maiores partidos.

O PSD recupera mais de um ponto para os 25,2% e Rui Rio obtém o melhor resultado desde julho passado, na confiança para desempenhar o cargo de primeiro-ministro, apesar de bem abaixo de Costa, mesmo que este tenha perdido apoio.

António Costa regista agora 45% quando tinha 52%, mas ainda reúne maior confiança do que Rio que tem 22%.

Em terceiro lugar nas intenções de voto, apenas uma décima separa o Bloco de Esquerda do Chega. O Bloco volta a descer e está com 7,8%, o Chega recupera para 7,7%.

Em quinto, a Iniciativa Liberal ultrapassa a CDU e regista 5,5%, uma nova subida dos liberais. Já a CDU desce para 4,8%, baixa para sexto e perde quase um ponto.

Com nova liderança, o PAN reforça as intenções de voto com 4,6% e, em último, o CDS está abaixo da linha de água, com 0,9%.

Esta sondagem mostra que o desgaste registado na avaliação do primeiro-ministro também se revela nos 14 pontos que António Costa perde no saldo entre avaliações negativas e positivas, como líder do PS. No mês passado tinha 25, agora está com 11. Nesta tabela, segue-se Catarina Martins em cima da linha de água. Fica, ainda, uma nota para a estreante, nesta sondagem, Inês Sousa Real que está a 4 pontos do saldo positivo. Todos os outros líderes partidários têm um saldo negativo de dois dígitos.

Numa análise à forma como os inquiridos votaram, nas últimas legislativas, e como votariam se as eleições fossem hoje, constata-se que o Chega é quem mais consegue fidelizar os eleitores que teve, seguido pelo PS e pelos liberais. Pelo contrário, nesta sondagem, CDU e CDS parecem perder essa capacidade. Os centristas perdem para o Chega e os comunistas para o PS.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF-JN-DN , com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a intenção de voto legislativo e avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre os dias 10 e 12 de julho. Foram recolhidas 763 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,5%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.