PS e PSD separados por 11 pontos. Chega desce, Iniciativa Liberal cresce

© Álvaro Isidoro / Global Imagens (arquivo)

Por Judith Menezes e Sousa 01 Março, 2021 • 07:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No pior mês da pandemia, o PS inverte a tendência de subida que trazia dos últimos meses e cai, nesta sondagem, cerca de dois pp. Os socialistas recolhem agora 37,6% de intenções de voto, 11 pontos acima do PSD que regista 26,5%, o mesmo valor que tinha no mês passado.

Em terceiro, regressa o Bloco de Esquerda que recupera umas décimas e tem agora 7,7% de intenções de voto, relegando o Chega para o quarto lugar com 6,5%. O partido de André Ventura repete a tendência de queda.

Logo a seguir, em quinto, a CDU também sobe para os 5,8%, seguido pela maior surpresa desta sondagem: o salto da Iniciativa Liberal que, ao subir cerca de 2pp, tem agora 5,7% de intenções de voto e está em sexto lugar, acima do PAN.

O partido Pessoas Animais Natureza até recupera meio ponto para os 4% mas está na sétima posição.

No fim da tabela, o Livre passa a linha de água e regista 1,3% de intenções de voto enquanto, em último, o CDS permanece nos 0,8%.

© Infografia JN

Analisando a transferência de voto, em relação, às escolhas feitas nas legislativas de 2019, nota-se uma passagem de votos entre PSD e Iniciativa Liberal, assim como, do CDS para o Chega que regista o eleitorado mais fixo.

© Infografia JN

No campeonato da confiança, António Costa (54%) ainda leva vantagem sobre Rui Rio (20%), o socialista só não é o escolhido entre os inquiridos que dizem votar na direita.

Na avaliação dos líderes partidários, embora recue um pouco, Costa ainda lidera, Rui Rio sobe, João Cotrim de Figueiredo também. André Ventura continua a ser o líder com maior número de avaliações negativas.

© Infografia JN

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF/JN/DN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a avaliação dos políticos e intenção de voto nas legislativas.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 17 e 20 de fevereiro. Foram recolhidas 822 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade.

À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,40%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.