PS e PSD separados por 14 pontos. Chega está em 5.º, atrás da esquerda

Depois do desconfinamento da política, são 13,7 pontos percentuais (pp) que separam os dois maiores partidos.

Na avaliação feita nos primeiros dias de julho, o PS recolhe 40,4% (acima do resultado de 36,6% que obteve nas últimas legislativas) e o PSD mantém praticamente os valores dessas eleições (27,9%) registando agora 26,7% de intenções de voto.

© @JN

Questionados sobre em quem confiam mais para desempenhar o cargo de Primeiro-Ministro, 55% escolhem António Costa, 17% preferem Rui Rio e 19% preferiam ter outro candidato.

Costa consegue bons resultados junto de votantes nos partidos da esquerda, recolhe a preferência do eleitorado feminino e na Área Metropolitana de Lisboa. Enquanto as melhores pontuações de Rio são entre os homens e a norte.

© @JN

António Costa é o líder partidário com mais avaliações positivas e menos negativas: no último mês, regista 64% de notas positivas contra 18% negativas.

Rui Rio é segundo com 46% de positivas e 22% de negativas e Catarina Martins fecha o pódio com 36% de apreciações positivas e 29% de negativas. A partir daí todos os outros líderes partidários estão em terreno negativo.

© @JN

Em terceiro lugar, o Bloco de Esquerda com 8,5% mostra, no entanto, ter o eleitorado menos fixo, com tendência para se voltar para o Partido Socialista.

Pelo contrário, a CDU é, com o PS, quem retém mais o voto de quem neles votou nas últimas eleições. O partido de Jerónimo de Sousa está em quarto com 6% .

Em quinto lugar, o Chega de André Ventura regista 5,3% de intenções de voto, mas o deputado e líder do partido tem a maior percentagem de opiniões negativas (56% contra 19% de avaliações positivas).

O PAN está em sexto lugar com 2,6%, seguido pelo CDS e pela Iniciativa Liberal ambos com 2,1%. de intenções de voto.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a intenção de voto e a avaliaçao dos líderes partidários.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 5 e 8 de julho, Foram recolhidas 624 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade.

À amostra de 624 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3.90%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.