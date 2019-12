© Paulo Spranger/Global Imagens

Com um reforço dos profissionais e um aumento do investimento no Serviço Nacional de Saúde, a ministra da Saúde fica "sem desculpas" daqui para a frente. É, pelo menos, o que garante o vice-presidente do PSD, David Justino. O social-democrata aproveitou o espaço de debate político semanal da TSF "Almoços Grátis" para saudar a iniciativa do Governo de apresentar um Plano de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde, apontando a importância de corrigir os problemas de gestão dentro do SNS.

O vice-presidente do PSD vai mais longe e avança que o plano apresentado pelo Governo vai ao encontro de alguns pontos do "programa eleitoral do PSD", sublinhando que é "claro" que, a partir de agora, a ministra da Saúde, Marta Temido, fica sem desculpas caso a situação do SNS se mantenha ou agrave.

David Justino adianta que se as questões dos recursos humanos, do investimento no SNS e da gestão forem trabalhados em conjunto "isto pode conduzir a um avanço significativo na superação das dificuldades". O social-democrata reitera a importância da "reforma da gestão" que diz ser uma questão mais "política".

Noutro plano, Carlos César sublinha que "não é possível resolver de vez" o défice estrutural na Saúde, tal como não é possível resolver de um dia para o outro "qualquer outro défice estrutural". O presidente do PS acrescenta que este cenário de investimento só é possível porque "é consequência da boa gestão das finanças públicas que o Governo tem vindo a fazer".

O socialista lembra que "este programa não é aprovado por causa do Bloco de Esquerda" e que surge, antes, como "uma consequência do programa do Governo e das prioridades estabelecidas no programa eleitoral do PS".

Quanto às críticas a Centeno e a uma eventual obsessão excessiva com o valor do défice, Carlos César responde que se "está sempre a colocar o ministro das Finanças entre a fragilidade e o excesso de poder" e que, apesar de ser Mário Centeno a dizer "quanto tem disponível" é o primeiro-ministro que decide "para onde é distribuído".

"Se fosse uma obsessão pelo défice teríamos um excedente orçamental ainda maior", remata.