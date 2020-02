"PSD perde um dos seus melhores." Morais Sarmento recorda "senhor" Álvaro Barreto

© Leonardo Negrão

"Um senhor na política e um senhor na vida. O PSD perde um dos seus melhores." As palavras são de Morais Sarmento e a memória é a que fica sobre Álvaro Barreto, que morreu esta segunda-feira aos 84 anos.

O antigo ministro passou pelas pastas do Estado, e das Atividades Económicas. Foi ainda ministro do Trabalho no Governo de Santana Lopes, e geriu os ministérios da Indústria, da Agricultura, da Integração Europeia, do Comércio e do Turismo.

"Para lá da reconhecida competência profissional e política", Álvaro Barreto demonstrou sempre "capacidade e disponibilidade", explica o vice-presidente do PSD em declarações à TSF.

"Tinha uma dimensão humana muito importante, uma preocupação no trato com os outros e na sua postura pública. Nunca me recordo de o ter visto alterado ou zangado", recorda Morais Sarmento.

Álvaro Barreto trabalhou em conjunto com seis primeiros-ministros, tais como Carlos Mota Pinto, Pinto Balsemão, Sá Carneiro, Mário Soares e Cavaco Silva. O corpo do antigo ministroa vai ser conduzido até à Igreja do Campo Grande.