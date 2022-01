PSD quer floresta e animais de companhia na Agricultura e "desbloqueio" da plantação de eucaliptos

O PSD promete criar "um sistema a fundo perdido" para acompanhar jovens agricultores em início de carreira © Tiago Melo

Se o PSD conseguir formar Governo depois de 30 de janeiro, a floresta e o bem-estar dos animais de companhia, vão deixar o Ministério do Ambiente e regressar à Agricultura, contrariando uma decisão do atual Executivo. Os social-democratas prometem terminar com o congelamento da plantação das espécies de rápido crescimento, como os eucaliptos.

Em entrevista à TSF, o responsável pelo programa social-democrata na agricultura, Arlindo Cunha, defende "que a melhor defesa para os incêndios é a floresta". O também ministro da Agricultura do segundo Governo de Cavaco Silva, e ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente de Durão Barroso afirma que os socialistas criaram problemas que não existiam.

"Este Governo cometeu um erro gravíssimo: estarmos a desarticular as florestas da Agricultura é dificultar a política sobre o terreno. Sabemos que a melhor defesa contra os incêndios é termos floresta", defende.

Com "25% do território abandonado", o PSD promete terminar com o congelamento da plantação de espécies de rápido crescimento, como o eucalipto. A lei atual coloca um limite máximo de 812 mil hectares até 2030.

"Respeitando as regras de ordenamento, em vez de estarmos a congelar as áreas abandonadas, que não servem para nada, são foco de incêndios e doenças, queremos permitir que possam ter espécies de crescimento rápido ou outras", explica.

Se os agricultores optaram por espécies de crescimento rápido, ficam obrigados a plantar "40% de folhosas nas novas plantações e 25% nas replantações".

Arlindo Cunha contraria ainda o que diz ser um mito, já que "não é nas áreas de eucalipto que há mais incêndios", mas sim "nas áreas abandonadas".

O atual Governo passou ainda a tutela do bem-estar dos animais de companhia da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), mas o PSD promete reverter a medida e deixa críticas ao PAN.

"Não lembra ao diabo, retirar os animais de companhia do departamento do Estado que é desde sempre responsável pela sanidade e bem-estar dos animais: a DGAV", atira, acrescentando que a mudança "só se compreende para pagar um favor ao PAN" com a aprovação do Orçamento do Estado.

Nas propostas do partido, a que a TSF teve acesso, o PSD quer ainda "rever e reforçar o Programa Nacional de Regadios, dando prioridade ao sistema Tejo, a novos aproveitamentos no sul e no interior do País e simplificando o processo de licenciamento de pequenas barragens e charcas".

O PSD promete ainda criar "um sistema a fundo perdido" para acompanhar jovens agricultores em início de carreira.