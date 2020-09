PSD quer mudar Tribunal Constitucional para Coimbra

Coimbra © Maria João Gala / Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 16 Setembro, 2020 • 11:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De Lisboa para Coimbra. O PSD vai dar entrada a um projeto de lei para transferir a sede do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo para a cidade de Coimbra.

No documento, o partido justifica que Coimbra, "pela sua centralidade geográfica e pela sua indelével característica de cidade universitária e representatividade no plano nacional e internacional, no ensino do Direito", é o local que "reúne condições ímpares para acolher" as sedes destas duas instituições.

Para os trabalhadores, o projeto de lei nota que aqueles que adiram "imediata e voluntariamente" à transferência podem beneficiar do regime da mobilidade e respetivas contrapartidas.