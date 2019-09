PSD quer reunião urgente no Parlamento para debater Tancos

© Rui Farinha/Lusa

Por Sara Beatriz Monteiro 30 Setembro, 2019 • 14:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD enviou uma carta ao Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a pedir uma reunião extraordinária da Conferência de Lideres, com caráter de urgência, devido às implicações policiais do caso de Tancos. Na carta, enviada também às redações, os sociais-democratas acreditam que, só desta forma, será possível "repor a credibilidade das instituições - Governo e Assembleia da República - e a normalidade democrática".

Pub Pub

No texto, dividido em cinco pontos, o PSD começa por defender que "a acusação proferida no âmbito do processo de Tancos afeta diretamente um ex-membro do atual Governo, pondo a nu a existência de condutas extremamente graves no exercício dessas funções políticas que colidem com o compromisso assumido perante todos os portugueses de exercer com lealdade as funções que lhe foram confiadas".

Pub Pub

Numa posição que não é propriamente uma novidade, o PSD reforça que "é pouco crível que o ex-ministro da Defesa Nacional não se tenha articulado, sobre este processo, com o responsável máximo do Governo, quando é público que o fez com um Deputado do PS, o que levanta a suspeita da conivência do Primeiro-Ministro".

Num terceiro ponto, os sociais-democratas adiantam que "mesmo que não tenha havido qualquer articulação, tal configura uma situação igualmente grave, pois significa que um membro do Governo não avisa o chefe do executivo sobre situações extremamente graves que se passam no seu ministério".

O PSD atira ainda que a Assembleia da República terá sido "inebriada pelo Governo com informações, no âmbito deste processo, que não correspondem minimamente à realidade".

"Nestes termos, o Grupo Parlamentar do PSD vem requerer a V. Exa. a realização, com ​​​​​​​caráter de urgência, de uma reunião extraordinária da Conferência de Líderes", rematam.