PSD rejeita ceder "um milímetro" de espaço ao PAN

Na semana em que arrancam os trabalhos no Parlamento, ainda se discutem lugares e espaços. Depois da questão levantada pelo CDS, sobre o acesso à segunda fila da bancada mais à direita, agora é o PSD a rejeitar ceder ao PAN parte do espaço que tem ocupado nos gabinetes da direção parlamentar.

O PAN tem ocupado um espaço mais longe do hemiciclo, perto da Sala do Senado mas pela distribuição agora definida passaria a ocupar uma sala no corredor do PSD.

De acordo com a súmula da conferência de líderes que decorreu na terça-feira e foi hoje divulgada, o deputado André Silva lembrou que tendo em conta que os trabalhos começam na sexta-feira "seria importante deixar resolvida a questão da distribuição dos espaços de trabalho".

Mas o PSD não aceita ceder "um milímetro" do espaço que agora ocupa. Fernando Negrão referiu na reunião que houve uma "má interpretação da posição do seu grupo parlamentar" sobre a decisão do Grupo de Trabalho que reorganizou o espaço dos gabinetes e que os social-democratas "não poderiam ceder no seu espaço qualquer milímetro suplementar ao futuro grupo parlamentar do do PAN". O PSD entende que "há outros grupos parlamentares com perdas (de deputados) maiores, devendo ser esses acederem espaço a quem o necessitar, e não o PSD".

O deputado socialista Pedro Delgado Alves referiu que estão em causa os mesmos 230 deputados, mas numa diferente configuração, com mais deputados únicos, e que o Secretário-Geral encontrou uma solução, que "estará disponível dentro de um mês e meio, mal estejam concluídas as obras".

Todos os outros partidos concordaram com a proposta do Grupo de Trabalho consideraram "equilibrada" e Telmo Correia do CDS referiu que "quem reduz o número de Deputados, deve ceder espaço e não propriamente abandonar os seus espaços tradicionais no Palácio de São Bento". O CDS viu reduzida a sua representação de 19 para cinco deputados.

O PSD ainda tentou que exista nova reunião do Grupo de Trabalho "para dirimir o problema" e disse não perceber o motivo de todos os partidos "empurrarem o PAN para o espaço do PSD".

O Presidente Ferro Rodrigues apelou à compreensão de todos e, em especial, do PSD, para ter de se avançar aceitando o decidido por maioria.

Já quanto à questão da balaustrada, que se encontra no extremo direito da bancada do CDS, Telmo Correia salientou que as notícias que estão a ser veiculadas pela comunicação social "deturparam completamente o que se passou na última reunião da Conferência" clarificando que "são os Deputados do CDS-PP que têm de pedir passagem ao deputado André Ventura, do Chega, e não o contrário, como tem sido noticiado". O deputado sublinhou que "seria indiferente qual fosse o partido, uma vez que o que está em causa é uma dificuldade de acesso dos Deputados do CDS-PP à segunda fila do topo direito da bancada", e não à primeira fila, como ficou a constar da última Súmula da conferência de líderes.

Ferro Rodrigues disse aos líderes parlamentares que o Secretário-Geral informou que "o Palácio de São

Bento é um edifício classificado e, nessa medida, qualquer intervenção no mesmo está sujeita a parecer prévio da Direção-Geral do Património Cultural, não podendo ser feita a obra suscitada nas bancadas sem parecer favorável."

O Presidente do Parlamento sublinhou o "largo consenso em manter a decisão do Grupo de Trabalho sobre a distribuição dos espaços de trabalho, e que, dentro de um mês, existirão novos arranjos, permitindo resolver as questões em aberto"

.

Numa reunião que marcou a despedida de vários deputados como Carlos César, até agora líder parlamentar do PS, Nuno Magalhães, que presidiu ao grupo parlamentar do CDS e do vice-presidente da mesa José Matos Correia, do PSD, Ferro Rodrigues sublinhou que "a XIII Legislatura não foi fácil, tendo começado logo de forma atípica" mas que a recordará "com saudade".