PSD sobe, PS desce. Seis pontos de diferença na estreia de Montenegro

Seis meses depois de ter conquistado a maioria absoluta, o PS parece receber a fatura da crise, das polémicas sobre o encerramento de urgências e do caso público sobre a localização do aeroporto que opôs António Costa a Pedro Nuno Santos.

Os socialistas caem 5 pontos. Em abril, registavam mais de 40%, mas neste mês de julho, recuam para os atuais 35,8%.

Pelo contrário, o PSD, já sob liderança de Luís Montenegro, parece aproveitar o embalo do congresso e galga 5 pontos para os 30,1%. Ou seja, os dois maiores partidos surgem, nesta sondagem, apenas separados por cerca de 6 pontos.

Embora António Costa registe maior confiança do que Luís Montenegro para desempenhar o cargo de primeiro-ministro (45% para o socialista, contra apenas 17% para o novo líder do PSD), certo é que é Montenegro quem surge mais perto da linha de água, registando quase um empate entre opiniões positivas e negativas. Costa, que tem estado em terreno favorável, regista mais notas negativas do que positivas.

Em terceiro, o Chega consolida a posição, descolando da Iniciativa Liberal com um reforço de cerca de dois pontos, em relação a abril, o partido de André Ventura tem agora 10,2% de intenções de voto.

Os liberais (que parecem acusar a recuperação do PSD) deslizam para os 6,1%.

No campeonato da esquerda, o Bloco recupera vantagem sobre a CDU: os bloquistas conseguem 5,6% de intenções de voto, enquanto os comunistas perdem para os 3,3%.

Pouco abaixo, está o Livre de Rui Tavares, com 2%, acima do resultado que teve nas eleições, segue-se o PAN com 1,9% e finalmente o CDS recolhe 1,4% de intenções de voto.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a avaliação dos políticos e intenção de voto. O trabalho de campo decorreu entre os dias 5 e 10 de julho. Foram recolhidas 810 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,44%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.