"Quando o poder entra em descolagem com o povo é mais fácil mudar o poder"

O cenário de dissolução da Assembleia da República está presente no discurso da oposição e do próprio Presidente © Federico Parra/AFP

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa alertou esta sexta-feira, em Viana do Castelo, que "quando o poder entra em descolagem em relação ao povo, não é o povo que muda, é o poder que muda".

"É muito simples. É mais fácil mudar de instituições do que as instituições mudarem de povo. É tão simples como isso", avisou o chefe de Estado, em Viana do Castelo, num momento marcado por sucessivas polémicas no Governo e com o cenário de dissolução da Assembleia da República no discurso da oposição e do próprio Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa, que discursava durante as comemorações do segundo aniversário do Associação Empresarial do Minho, acrescentou que "ou as instituições percebem que têm de mudar ou a realidade muda, independentemente daquilo que as instituições acham que deve mudar".

"Esse é o problema", frisou.