"Quando o PS é oposição, os sindicalistas são valiosos. Quando é poder, empecilhos"

José Abraão acredita que o próximo congresso do PS vai ser decisivo © Lusa

Por Rute Fonseca 22 Janeiro, 2020 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

José Abraão, do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, lamenta que o Partido Socialista não valorize o papel dos sindicatos.

Na terça-feira, o ex-ministro do trabalho Paulo Pedroso decidiu desvincular-se do PS por não concordar com a forma como o partido tem afastado do Parlamento os militantes que representam os trabalhadores. Também o líder da UGT, Carlos Silva, já anunciou que não vai recandidatar-se ao cargo devido ao desgaste e à falta de apoio do PS.

Em declarações à TSF, José Abraão, dirigente do Sintap, diz que, quando o Partido Socialista está no poder, os sindicatos são um empecilho, e, quando é oposição, são valiosos.

"Sistematicamente nos órgãos do partido há sempre dificuldades em colocar dirigentes sindicais socialistas ou da corrente socialista da CGTP, que ficam normalmente de fora e só depois há um convite do secretário-geral para podermos participar nesses órgãos, e isso gera desconforto. Não queremos ficar com a ideia de que, quando o PS é oposição, os sindicalistas socialistas são valiosos, e, quando é poder, somos um bocado empecilhos... Isto não faz sentido".

Ouça as críticas de José Abraão ao Governo socialista. 00:00 00:00

José Abraão acredita que o próximo congresso do PS vai ser decisivo para clarificar o papel dos representantes dos trabalhadores no partido.

"Num partido como o PS as pessoas não precisam de se demitir do partido mas de estar lá e dar o seu contributo e procurar que as coisas modifiquem. Vai realizar-se um congresso em maio, e espero que também com o contributo dos sindicalistas socialistas as coisas possam alterar-se para o futuro. O congresso é um momento importante; as pessoas discutem, haverá iniciativas e moções à volta destas questões importantes. É um momento de reflexão, de análise e de procurar melhorar aquilo que tem corrido menos bem no partido."