Por TSF 12 Janeiro, 2022 • 12:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A regionalização regressou ao debate político. Que compromissos estão os partidos dispostos a assumir para próxima legislatura? Em tempo de eleições, a TSF, o JN e o DN organizam uma conferência que contará com a presença de todos os líderes dos partidos com ​​​​​​​assento parlamentar. A iniciativa, cujo encerramento estará a cargo do Presidente da República, acontece esta quarta-feira, dia 12, a partir das 14h30, no Cinema São Jorge, em Lisboa.