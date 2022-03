Repetição das legislativas. Muitos emigrantes portugueses na Europa ainda não receberam boletim de voto

O presidente das comunidades portuguesas na Europa espera que os boletins não tardem muito mais © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Muitos emigrantes portugueses na Europa ainda não receberam o boletim de voto para repetirem a ida às urnas. A repetição das eleições legislativas decorre no próximo fim de semana, presencialmente, enquanto os votos por carta podem ser recebidos até dia 23.

Pedro Rupio, presidente das comunidades portuguesas na Europa, disse à TSF que não tem números precisos, mas sabe que ainda há muitos eleitores à espera do aviso de receção dos correios.

"Já começámos a receber boletins de voto na Suíça, Suécia, França, Bélgica e no Luxemburgo. Num cenário ideal, os boletins já deveriam ter sido enviados para todos, tendo em conta que só temos esta semana para votar e os boletins de voto são enviados por correio registado. Se a pessoa não está em casa tem de ir até aos correios levantar o boletim de voto e para isso é preciso algum tempo", explicou Pedro Rupio.

O presidente das comunidades portuguesas na Europa espera que os boletins não tardem muito mais e recorda que, dos quase um milhão de eleitores, só se inscreveram 400, mas no terreno tudo está a postos para que a votação se repita nas melhores condições.

"Está tudo a postos. Reiniciámos campanhas de promoção junto das comunidades portuguesas, organizámos até um debate ontem à noite com candidatos pelo círculo da Europa e lançámos um desafio aos dirigentes de todos os partidos para, amanhã, lançarem um apelo à participação cívica das comunidades portuguesas na Europa. No terreno estamos a procurar fazer o melhor para que as comunidades portuguesas voltem a repetir uma boa votação", acrescentou Pedro Rupio.

O voto por correspondência será aceite até dia 23 de março. Contactado pela TSF, o Ministério da Administração Interna afirma que os boletins já foram enviados.