"Responsabilidade e democracia". Livre elege primeira deputada

© LUSA

Por TSF 07 Outubro, 2019 • 01:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Joacine Katar Moreira. O nome já não é estranho aos portugueses, e será cada vez mais familiar ao longo da próxima legislatura. A cabeça de lista pelo Livre no Círculo Eleitoral de Lisboa, terá agora uma nova etapa na Assembleia da República. Em declarações à RTP, a agora deputada afirmou ser "uma enorme responsabilidade".

Pub Pub

Joacine considera que os eleitores do Livre estão à espera de uma ação antifascista e antirracista. Ou seja, uma postura equalitária. Quando se confirmou a sua eleição, Joacine gritou do pulpito "não há lugar para extrema-direita no parlamento português". À "enorme responsabilidade", junta-se a alegria de um partido que nasceu pela mão de Rui Tavares.

Pub Pub

Joacine Katar Moreira volta a apontar para a "frente democrática" que o partido pretende implementar, numa noite em que também a extrema-direita chegou ao parlamento português.

António Costa, o grande vencedor da noite eleitoral, afirmou estar disponível para falar com a nova deputada. Do lado do Livre, a resposta não se fez esperar: "estamos disponíveis para dialogar com qualquer partido. Ainda assim, é necessário que o atual primeiro-ministro nos informe e nos esclarece as suas intenções". Joacine adianta que o partido irá para a Assembleia da República com "objetivos muito concretos".