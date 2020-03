Rio deixa liderança parlamentar para a semana com reforço de poder no regulamento

© Mário Cruz/Lusa

Mais poderes para Rui Rio na bancada, mesmo quando deixar o cargo de líder parlamentar - o que deve acontecer já na próxima semana, uma vez que os deputados receberam hoje a convocatória das eleições para o dia 19 de março. O novo regulamento interno do grupo parlamentar do PSD, que vai a discussão esta quinta-feira, prevê um reforço dos poderes da Comissão Política Nacional em matérias como a definição do sentido de voto.

No documento enviado aos deputados sociais-democratas divulgado pela Lusa e a que a TSF também teve acesso, lê-se num dos pontos do artigo 8.º que "cabe à Comissão Política Nacional, ouvido o Grupo Parlamentar, definir o sentido de voto de moções de rejeição de Programas de Governo, moções de confiança ou de censura, Orçamentos do Estado e Leis das Grandes Opções do Plano, leis de revisão constitucional e as outras que careçam de maioria qualificada e iniciativas de referendo".

Outra das novidades do documento que vai a votação é a possibilidade de expulsar deputados por quebra de deveres éticos. No regulamento em vigor, estava prevista a perda de mandato para os deputados relativamente à questão das faltas, agora estende-se ao "caso de comprovada violação grave dos deveres éticos e de conduta" referidos no artigo relativo aos deveres dos deputados.

Em todo o caso, a expulsão é proposta pela direção da bancada e tem de ser aprovado pelo grupo.

Sendo a ética uma das bandeiras de Rui Rio, o novo regulamento acrescenta ainda aos deveres dos deputados do PSD o exercício das funções parlamentares com "elevação institucional e no respeito de exigentes padrões éticos e de conduta, abstendo-se de quaisquer comportamentos que, ainda que indiretamente, desprestigiem o Grupo Parlamentar".

Além disso, fica prevista a efetivação dos "compromissos assumidos, por escrito, antes das eleições Legislativas e que foram determinados pela Comissão Política Nacional", ou seja, os deputados comprometem-se a cumprir o que assinaram de que se tiverem uma qualquer condenação em primeira instância, automaticamente suspendem o cargo.