"Aprovar lei a mata-cavalos?" Deputados do PSD com iniciativa de referendo à eutanásia

"Grande parte dos deputados não está preparada para discutir esta matéria [eutanásia]"

Uma dezena de deputados do PSD decidiu avançar com uma iniciativa de referendo à eutanásia. O primeiro subscritor é o antigo líder da Juventude Social-Democrata Pedro Rodrigues.

O deputado Pedro Alves foi convidado a integrar o grupo, e defendeu, em declarações à TSF, que o assunto merece um alargamento da discussão, já que os portugueses estão mal informados, bem como os deputados. "Grande parte dos deputados não está preparada para discutir esta matéria, porque não houve discussão suficiente", concretiza.

Pedro Alves, ouvido pela jornalista Paula Dias, apresenta as razões para um referendo 00:00 00:00

"Vamos aqui, de certa forma, aprovar ou querer aprovar uma lei a mata-cavalos, quando o objetivo seria discutir de diversas formas (de forma científica, ampla e aberta), para que depois a sociedade portuguesa pudesse votar e escolher em consciência. É este o desafio que o referendo nos coloca."

Na perspetiva de Pedro Alves, "se os portugueses hoje não estão preparados para discutir, se não houver mais informação, então a escolha será cada vez mais uma escolha no escuro".

Na votação de quinta-feira no Parlamento, os deputados do PSD terão liberdade de voto, independentemente da intenção de voto do líder, e Pedro Alves garante que votará contra. "Não é uma decisão contra a direção. Há liberdade de voto e de iniciativa nesta matéria."

O deputado esclarece que há liberdade de voto no PSD 00:00 00:00

"Rui Rio considera que este não é o momento para um referendo, mas não podemos referendar depois de a lei estar aprovada", garante.

Além de Pedro Alves, aderiram a esta iniciativa que defende um referendo à eutanásia o ex-líder da distrital de Lisboa Pedro Pinto e o atual líder da distrital do Porto, Alberto Machado. A iniciativa favorável ao referendo sobre a despenalização da eutanásia também é apoiada pelo líder da distrital de Coimbra, Paulo Leitão.