"Rio quebrou ciclo de vitórias nas legislativas que o PSD tinha desde 2011"

Depois de uma noite em que o PSD sofreu uma pesada derrota, surgem as primeiras vozes internas a pedir a saída de Rui Rio. Em declarações à TSF, o social-democrata Luís Menezes acusa o líder do partido de ter quebrado um ciclo de vitórias em legislativas.

Ouça as críticas de Luís Menezes aos resultados alcançados pelo PSD nestas legislativas.

"O facto é só um. O dr. Rui Rio quebrou o ciclo de vitórias nas Legislativas que o PSD tinha desde 2011. Tivemos o pior resultado da nossa história, dos últimos 40 anos, pior ainda em número de votos do resultado que Mota Pinto teve em 1983", sublinha Luís Menezes, que aponta que esta foi uma "enorme" derrota para o líder e para o partido.

"Ouvimos um líder e uma direção a querer comparar isto com resultados de autárquicas e europeias. Foi uma derrota pior que Santana Lopes teve em 2005 e que Ferreira Leite teve em 2009. E nunca nenhum líder com menos de 30% no PSD, pelo menos na era moderna do partido, deixou de fazer a sua análise e de sair imediatamente. Acho que este resultado é uma enorme derrota para o partido e uma enorme derrota pessoal para Rui Rio, que mostra que a sua tática estava errada", alertou.