Rio sobe... "nas sondagens de rua". Esta eleição vai ser "taco a taco"

Não foi um banho de multidão, mas até agora foi o maior banho de carinho. Em Valpaços, Rio Rio foi recebido de braços abertos na Festa do Vinho e da Vinha. Quem precisa de sondagens quando se é tratado como uma rock star.

Não faltaram abraços e beijinhos aos eleitores, em especial da terceira idade, selfies, e claro, brindes à vitória com vinho do Douro. Diz que em terras do norte, sente-se mais "animado".

"Se só dependesse de Valpaços não havia sondagem que resistisse", garante o social-democrata. Fica a nota de um cético, para não se perder a tradição de comentar sondagens com ironia: "Mesmo assim não sei... Se for da Pitagórica..."

A Rio só interessam as "sondagens de rua", mas registe-se, para quem interessar, que na tal sondagem da Pitagórica - para a TSF, JN e TVI, o PSD mantém a posição, enquanto o PS volta a descer.

A uma semana das eleições, PS e PSD estão separados por 10,7 pontos percentuais: os socialistas contam com 37,1% de intenções de voto e os sociais-democratas (que pelo meio da semana chegaram a atingir os 28,5%) mantêm-se nos 26,4%.

Sim, este é um distrito favorável ao PSD - "no norte é mais fácil" - mas a popularidade do PSD está a subir "e muito", garante o barómetro de Rui Rio. Para 6 de outubro "está tudo em aberto", reitera já em Vila Real. Não há certezas, é impossível prever o resultado, admite, mas "vai ser uma eleição taco a taco".

E das costas, vai bem? Era a pergunta irresistível. António Costa cancelou várias ações de campanha este sábado por recomendação médica, devido a dores musculares nas costas. Como está o seu opositor de político ao sétimo dia de campanha?

Rio bate três vezes na madeira da mesa de café onde entrou. "Até ver comigo está tudo bem, o diabo seja surdo."