RTP convida "Tino de Rans" para debates das presidenciais

Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans, candidato à Presidência da República. © Artur Machado / Global Imagens

Por TSF/Lusa 29 Dezembro, 2020 • 09:40

A RTP decidiu convidar Vitorino Silva, conhecido como "Tino de Rans", para os frente a frente com os outros candidatos presidenciais. É para já o único canal a avançar com o convite ao candidato, antes de serem confirmadas as candidaturas presidenciais.

O candidato presidencial Vitorino Silva e o atual chefe de Estado e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa, vão ter também um debate televisivo em 20 de janeiro, no Porto Canal.

Em declarações à agência Lusa, este sábado, dia 26 de dezembro, "Tino" (Vitorino Silva) congratulava-se com a disponibilidade do Presidente da República para trocar ideias, apesar de as outras televisões lhe "terem fechado a porta".

"Esse debate está confirmado, mas também quero discutir com outros. Quem quiser debater com o 'Tino' pode fazê-lo no Porto Canal ou noutro sítio qualquer. Eu só entro em casas em que as pessoas me abram a porta. Não mando na SIC, TVI nem RTP e não vou pedir esmolas. Eles é que mandam na casa deles", dizia o calceteiro, que se recandidata à Presidência da República depois de, em 2016, ter recebido 3,28% dos votos, num total de 152.094.

O presidente do RIR (Reagir, Incluir, Reciclar) referia-se ao critério adotado pelas televisões generalistas para a organização de debates presidenciais, segundo o qual só tinham sido idealizados 15 confrontos entre os seis candidatos apoiados por partidos políticos com assento na Assembleia da República.