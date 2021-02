Rui Moreira admite adiamento das eleições autárquicas

Rui Moreira © Artur Machado / Global Imagens

Por Carolina Rico com Manuel Acácio 11 Fevereiro, 2021 • 12:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, admite que pode fazer sentido adiar as eleições autárquicas, previstas para setembro/outubro, desde que sejam concretizadas ainda este ano.

Isto "numa situação em que o Governo diz, que na melhor das hipóteses, só lá para o fim do verão, no final de setembro, é que vamos estar vacinados" e "sabendo que esta campanha eleitoral mexe com muitos milhares de candidatos e envolve contactos porta a porta e contactos com a população", lembra.

Em declarações no Fórum TSF, Rui Moreira diz que seria "importante" manter as autárquicas em 2021, mas considera que é preciso começar já a planear os moldes em que o sufrágio vai decorrer em contexto de pandemia.

O autarca defende, por exemplo, que faz sentido estender a eleição ao longo de dois dias e permitir que os eleitores se desloquem a qualquer mesa de voto do país, independentemente da freguesia em que estão recenseados, para evitar "aquela coisa confusa do voto antecipado apenas num dia que não faz sentido."

Rui Moreira reitera também que não exclui a possibilidade de criar um novo partido político para se poder recandidatar à Câmara do Porto, contornado as alterações à lei autárquica, aprovada por PS e PSD, que impede os movimentos independentes de se candidatem às câmaras e juntas de freguesia.

"Se os movimentos independentes tiverem de criar um partido como barriga de aluguer estão a ceder à tentação da partidarização, o que é mau", condena.

Eleito por um movimento independente, com apoiantes "que vão da esquerda como da direita", o autarca reforça que não faz sentido associar todas as candidaturas a "uma raiz ideológica" quando estas podem apresentar uma igualmente legítima "raiz de um programa para a cidade".

Esta quarta-feira, o presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que o partido decidiu refletir sobre a possibilidade de um adiamento das eleições autárquicas, prometendo uma posição para "os próximos dias, enquanto o secretário-geral adjunto do PS José Luís Carneiro considerou a questão "prematura".