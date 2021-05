Rui Moreira questiona se Rui Rio terá algum problema com a cidade do Porto

© Rui Oliveira/Global Imagens

O presidente da Câmara do Porto responde a Rui Rio, depois do líder do PSD ter defendido que Rui Moreira e o Governo devem um pedido de desculpas aos portugueses pelo que se passou no Porto por causa da Liga dos Campeões em plena pandemia. O autarca diz não entender a posição de Rui Rio e questiona se o líder social-democrata terá algum problema com a cidade.

"Há várias coisas que me surpreendem. O senhor doutor Rui Rio não se manifestou muito preocupado quando aconteceram os festejos que foram organizados pela Câmara Municipal de Lisboa e agora está preocupado com um evento internacional que foi organizado pelo Governo com a Federação Portuguesa de Futebol e com a liga de clubes no qual à Câmara Municipal do Porto apenas foi pedido apoio na receção aos adeptos que ontem chegaram e ontem se foram embora", sustenta em entrevista à TSF.

Para Rui Moreira "é evidente que se o senhor doutor Rui Rio fosse presidente da Câmara do Porto fosse presidente teria decidido diferente. Provavelmente tinha organizado uma corrida de automóveis em que teria participado com alguns VIP".

Por isso, conclui, "se o doutor Rui Rio tem algum problema com a cidade do porto, têm de lhe perguntar a ele qual é a razão".

Apesar dos desacatos entre adeptos verificados na cidade, Rui Moreira faz um balanço positivo da realização da Liga dos Campeões no Porto.

Ouvido pela TSF, o presidente da Câmara do Porto defende, de resto, que o evento trouxe mais vantagens do que desvantagens para a cidade.

Questionado ainda sobre a posição do FCP, que defende a demissão do ministro da Educação e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Rui Moreira diz discordar. O autarca também não concorda com a dualidade de critérios em relação à presença de público nos eventos desportivos, mas defende que a responsabilidade não é de Tiago Brandão Rodrigues ou de João Paulo Rebelo