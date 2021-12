Rui Rio considera ataques da Associação Sindical dos Juízes "intelectualmente desonestos"

Rui Rio diz que o ataque de Manuel Soares "é feio" © Estela Silva/Lusa

"É feio!" Rui Rio não gostou do ataque feito pelo presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Soares, às medidas que o PSD quer implementar na justiça.

"Os ataques que me faz nesta entrevista são intelectualmente desonestos, pois tem plena consciência que são mentira. Fora tudo o que temos dito e escrito, logo em 2018, entregamos um dossier para a reforma da justiça a todos os líderes partidários", respondeu o líder do PSD através do Twitter.

No programa Em Alta Voz, da TSF, Manuel Soares afirmou que "ou o PSD não sabe que reforma quer fazer na justiça e, portanto, limita-se a utilizar este argumento de uma forma populista, ou então sabe e não diz, mas se for esta a hipótese ainda é pior".

"O PSD tem um líder que tem feito questão de dizer e passar a mensagem de que a justiça é o principal ou um dos principais pilares do seu programa. Acho estranho que as pessoas não achem estranho que ao fim de três anos não se tenha ainda sabido uma única medida proposta pelo PSD para a justiça, tirando a alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público, e essa era uma medida importante e sensível", considerou o presidente da Associação Sindical dos Juízes.

Manuel Soares pediu ao PSD que clarificasse as propostas: "Olhamos para aquilo que é o programa eleitoral do PSD, que é o único que conheço que já está divulgado para a justiça, e o que vemos é reforma da formação, das classificações, dos conselhos, reforma disto, reforma daquilo, mas era importante saber que medidas exatas os partidos propõem."

"O doutor Rui Rio e outros elementos do PSD dizem que o sistema de classificação de juízes não tem sentido nenhum, que é permissivo, que é corporativista porque todos os juízes são bem classificados e que isso não está certo. E pergunto: muito bem, então o que é que os representantes do PSD no Conselho Superior da Magistratura fizeram para mudar isso? Apresentaram alguma vez uma proposta para se mudar os critérios dos regulamentos de inspeções? Não o fizeram", argumentou Manuel Soares.

Durante a tarde, a deputada social-democrata Mónica Quintela já tinha respondido ao presidente da Associação Sindical dos Juízes. "Discurso que me parece populista e até conotado com uma fação política. Vejo com maus olhos, claro, a promiscuidade entre o poder judicial e o poder político", contestou.

"Não consigo perceber como é que o presidente do sindicato dos juízes vem dizer que desconhece as medidas do PSD e faz uma crítica acérrima em concreto ao PSD, quando o PSD é o único partido que tem pugnado por uma reforma na justiça. E isso permite proferir expressões como aquelas que proferiu. Isso, efetivamente, causa perplexidade. Tem a leitura que tem", disse a deputada.

A deputada ainda acusou os juízes de "aquilo que querem que se aplique aos outros, não querem que se aplique a eles na justiça". "Por exemplo, a Associação Sindical dos Juízes veio fazer a proposta aos partidos políticos, veio à Assembleia da República, para a criminalização do enriquecimento ilícito ou para a ocultação de riqueza. Esqueceu-se de dizer que os mesmos juízes que propõem isso, intentaram uma providência cautelar para a suspensão da eficácia do ato relativamente a eles", concluiu.