Rui Rio contra aumentos salariais na função pública

Rui Rio, líder do PSD © José Sena Goulão/Lusa

Rui Rio deixou no Twitter, esta segunda-feira, uma crítica contra os aumentos salariais na função pública numa altura em que há tantos trabalhadores em lay-off em Portugal, devido à crise económica provocada pelo novo coronavírus.

"Bem sei que 0,3% é pouco. Mas quando há trabalhadores em lay-off a receber só 2/3 do salário, outros atirados para o desemprego e as finanças públicas brutalmente pressionadas pelos gastos que estamos a ter de fazer, estes aumentos não podiam acontecer", escreveu o líder do PSD no Twitter.

A função pública começou esta segunda-feira a receber os salários de abril com os aumentos de 0,3% para a generalidade dos trabalhadores e de 10 euros para as remunerações inferiores a 700 euros, com retroativos a janeiro.