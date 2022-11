Rui Tavares pede regresso do "espírito da geringonça" ao Parlamento

© Tiago Petinga/Lusa

O deputado único do Livre, Rui Tavares, apelou esta sexta-feira para que seja recuperada "uma parte do espírito da 'geringonça'" e que se deixe de lado culpas, alertando para a possibilidade de "riscos políticos", numa alusão ao crescimento da extrema-direita.

"No início deste debate eu disse que os riscos políticos de falharmos no diálogo e no compromisso nesta câmara não eram menores do que riscos económicos. E creio, olhando aqui para a esquerda do parlamento, para todos os partidos da esquerda nos quais nos filiamos e que reconheço, que se não recuperamos uma parte do espírito da 'geringonça', deixando agora de lado de quem são as culpas de ele se ter perdido, os riscos políticos, que veremos crescer nos próximos anos, e que já se estão ali a manifestar, serão muito grandes", alertou.

O deputado único do Livre, que se vai abster na votação final global, falava na sessão de encerramento do debate sobre Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) e ao deixar este apelo ouviram-se alguns protestos vindos da bancada do Chega.