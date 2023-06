Santos Silva participou à PGR caso do youtuber que insultou António Costa no Parlamento

© Reprodução Youtube/Tiago Paiva

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, participou à Procuradoria-Geral da República (PGR) o caso do youtuber Tiago Paiva, que insultou o primeiro-ministro num vídeo gravado no Parlamento, a convite da Iniciativa Liberal.

A informação foi confirmada à TSF pelo gabinete de Augusto Santos Silva.

Iniciativa Liberal convidou dois youtubers para gravarem vídeos na Assembleia da República e um deles - Tiago Paiva - fez um pequeno discurso no púlpito do hemiciclo e, no final, deixou insultos dirigidos ao primeiro-ministro.

"Não mandem areia para os olhos dos portugueses. O AL [Alojamento Local] não tem o impacto que vocês pintam na crise da habitação. Não há nenhum Alojamento Local que tanto deu a Portugal. Costa, vai para o c******", disse o youtuber no Parlamento.

O vídeo foi muito partilhado nas redes sociais e o líder parlamentar da Iniciativa Liberal pediu desculpa.

"Não temos problema nenhum em rapidamente lamentar e pedir desculpas por aquele momento que aconteceu no vídeo do Youtube. Não temos qualquer problema em fazê-lo. Houve dois youtubers que estiveram aqui a fazer vídeos. Infelizmente, um deles não teve o comportamento digno, o qual nós lamentamos e pedimos desculpa", disse Rodrigo Saraiva.

A TSF questionou a PGR sobre o caso mas não obteve resposta.