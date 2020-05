"Se as eleições fossem amanhã, não hesitaria em votar em Marcelo"

Ferro Rodrigues e as presidenciais © LUSA

Por Tiago Santos 18 Maio, 2020 • 13:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Assembleia da República assume que votaria em Marcelo Rebelo de Sousa, se as eleições fossem "amanhã". Antes de um almoço no Bairro Alto com o primeiro-ministro, Ferro Rodrigues assumiu aos jornalistas que não mudou a posição que já tinha tornado pública há alguns meses.

"Não mudei uma vírgula sobre aquilo que disse há ano e meio. Se as eleições fossem amanhã, na hesitaria em votar no professor Marcelo Rebelo de Sousa", assume Eduardo Ferro Rodrigues.

Ouça a reportagem do jornalista Filipe Santa-Bárbara. 00:00 00:00

Sobre a possibilidade de candidatura de Ana Gomes à Presidência, Ferro Rodrigues considera normal que algumas figuras e posicionem, com as eleições no inicio de 2021.

"Vejo como normal nesta fase em que ainda não há candidaturas apresentadas, que algumas pessoas tentem marcar terreno, marcar uma posição", diz o presidente da Assembleia da República sobre as eleições presidenciais de 2021.

"O secretário-geral do PS é quem pode responder", diz Ferro Rodrigues sobre possível apoio a uma candidatura por parte dos socialistas. "Relembro que há muitos anos que o PS não tem um candidato oficial".

Balanço do desconfinamento, só em junho

Ferro Rodrigues está confiante sobre as medidas aplicadas pelo Governo na segunda fase de desconfinamento. "Só daqui a um mês temos de fazer o balanço de como isto correu (...) Eu, que até não sou propriamente um otimista, estou otimista. Os números dizem que correu bem, na primeira fase", lembra Ferro Rodrigues.