Tancos sem desgaste no PS e com subida no PSD

De ontem para hoje, o PSD subiu para os 27,7% de intenções de voto o que corresponde a uma subida de 1,3 pontos percentuais (pp). Esta subida pode ser entendida como uma recuperação de apoio junto de eleitores que antes diziam votar na Iniciativa Liberal, que neste estudo, cai dos 2% para 1,1%.

Mas o PS não parece sair, para já, penalizado pelo caso de Tancos e pelo despacho de acusação do Ministério Público que atribuiu ao antigo ministro da Defesa quatro crimes. Os resultados da sondagem diária da Pitagórica para a TSF/JN/TVI mostram que o PS recupera 0,6 pp e está nos 37,7% de intenções de voto, dez pontos acima do PSD.

Vale lembrar que esta sondagem diária implica que, todos os dias, são acrescentadas 150 novas entrevistas e são retiradas outras 150 mais antigas. Ou seja, os resultados de hoje compõe o total de 600 entrevistados que já foram, de algum modo, expostos aos reflexos da divulgação, há quatro dias, do despacho do Ministério Público.

Nesta sondagem diária, o Bloco de Esquerda perde cerca de meio ponto mas mantém-se nos 10% que tem sido a marca dos últimos dias. A CDU e o PAN estão praticamente na mesma: 6,3% para a coligação e 3,1% para o partido de André Silva.

Já o CDS também trava a queda dos últimos dias e regressa aos 4,4%, subiu quase 1 ponto em relação a ontem.

Entre os partidos ainda sem representação parlamentar, além da queda da Iniciativa Liberal, o LIVRE mantém-se nos 1,3%

Em contagem decrescente para as eleições do próximo domingo, diminui o número de indecisos: são agora 20% quando no início do mês eram quase 30%.

