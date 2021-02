A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © António Cotrim/Lusa

O apoio à família vai ser alargado a pessoas que estão em teletrabalho. A confirmação foi dada esta quarta-feira por Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que revelou que o Governo vai possibilitar um maior apoio aos casos em que é difícil conciliar os filhos com o teletrabalho.

"O trabalhador pode optar pelo apoio à família em vez do teletrabalho. O que fizemos foi concretizar com os parceiros relativamente às situações em que o teletrabalho é de difícil conciliação com a assistência às crianças", explicou Ana Mendes Godinho após uma reunião com os parceiros sociais.

No caso das famílias monoparentais, o rendimento será assegurado a 100%, com a diferença de que, nessas situações, será "assegurado pela Segurança Social".

A medida será discutida na quinta-feira, em Conselho de Ministros. Depois poderá ser aprovada e entrar em vigor.

"Os detalhes ficarão para depois, até porque o objetivo que temos é que a matéria seja discutida amanhã em Conselho de Ministros. A medida entrará em vigor logo que publicada", acrescentou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Os apoios estão previstos para famílias monoparentais, pais com filhos até ao fim do primeiro ciclo e pais de filhos com deficiência.