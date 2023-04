Trabalhadores-estudantes querem chegar ao Parlamento: legislação "é um entrave" e retira direitos

O estatuto de trabalhador-estudante é familiar aos jovens que passam, principalmente, pelo ensino superior, mas há quem alerte para as lacunas do estatuto: o estudante arrisca-se a perder as bolsas sociais, os benefícios da ADSE ou a isenção de impostos para a Segurança Social no primeiro ano de trabalho.

Arranjar um emprego em part-time para ajudar no pagamento das propinas pode tornar-se uma dor de cabeça para muitos jovens, que optam por contornar a legislação, evitando declarar os rendimentos de trabalhos pontuais, para escapar à perda de benefícios. As restantes soluções passam por abrir atividade nas Finanças ou declarar um ato isolado.

Cientes das lacunas, por experiência própria, um grupo de jovens criou uma petição, que quer levar a debate no Parlamento, para densificar os direitos dos trabalhadores-estudantes. Em declarações à TSF, André Relvas, que é estudante de medicina na Universidade do Porto, alerta que, muitas vezes, os jovens são obrigados a receber dinheiro por baixo da mesa.

Há uma ideia de impunidade sobre a declaração de rendimentos

"Há muitos jovens que não se importariam de contribuir. Agora, um jovem que quer arranjar trabalho e perde a ADSE, já não lhe compensa. Há uma ideia de impunidade sobre a declaração de rendimentos", lamenta.

A legislação "é o grande entrave" e ficou patente para estes jovens depois de terem acedido aos apelos do Estado para trabalharem na linha SNS 24, como estudantes de medicina, durante o pico da pandemia.

Antes da Covid-19, André Relvas e um grupo de amigos já tinham decidido arranjar um trabalho que roubasse poucas horas à vida agitada de um estudante de medicina. Muitos jovens não sabem "como começar, onde começar e o que procurar" e daí surgiu a plataforma Unilinkr para apoiar estudantes na procura de empregos pontuais.

"Se o estudante optar por um ato isolado, que é o que traz menos problemas, só o pode fazer uma vez. Um contrato com uma empresa ou abrir atividade como trabalhador independente pode fazer com que o estudante perca a ADSE, perde enquadramento em estágios do IEFP, uma vez que tem de estar registado como desempregado. E perde a isenção de Segurança Social no primeiro ano de trabalho a tempo inteiro", sintetiza.

Estatuto de trabalhador-estudante na Universidade do Porto é diferente do de Lisboa

Por isso, os jovens apelam à definição de "um quadro legal de âmbito nacional que estabeleça um conjunto mínimo de direitos a ser reconhecido aos trabalhadores-estudantes", até porque "o estatuto de trabalhador-estudante na Universidade do Porto é diferente do de Lisboa".

Além disso, querem que a "legislação da ADSE, do IEFP e da Segurança Social" seja alterada, para que os jovens fiquem isentos "destas consequências", caso "o valor da remuneração mensal média seja igual ou inferior ao valor do IAS".

A petição conta com cerca de duas mil assinaturas e tem de chegar aos 7500 registos para que seja debatida em plenário na Assembleia da República.

De acordo com os dados da Eurostat referentes a 2021, em Portugal apenas dez por cento dos jovens estuda e trabalha ao mesmo tempo, um número inferior à média da União Europeia (23 por cento).