Um navio que pode ser o futuro da Marinha portuguesa

O chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo

O nome provisório oficial é "Plataforma Naval Multifuncional". O projeto foi inscrito desta maneira no Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). O primeiro custo estimado são quase cem milhões de euros.

Mas é preciso consultar as especificações técnicas para perceber que este navio polivalente, é diferente de tudo o que a Marinha tem no presente, ou teve no passado.

Integrado na componente de investimento no mar do PRR, o navio terá componentes de resposta a emergências civis e ambientais, vigilância marítima, e investigação científica.

Como exemplos de emergência, são apresentados cenários de "derrames de petróleo ou blooms de plásticos, algas ou anémonas".

Em certo sentido, pode ser também, um navio "porta-drones". Vai poder lançar esquadras de aparelhos não tripulados, tanto aéreos como submersíveis.

Neste caso, os exemplos apresentados são as sondas de recolha de amostras submarinas ou com sensores óticos e de outro tipo, aparelhos não tripulados aéreos e de superfície.

O almirante chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo, na entrevista desta semana à TSF e ao Diário de Notícias, explica que uma das características deste projeto, é a possibilidade de ser alterado de uma semana para o outro, em função da missão que é pedida.

"É o primeiro navio que vai ser desenhado de raiz com um conceito totalmente revolucionário, em que pretendemos envolver a indústria portuguesa, a academia portuguesa e a ciência que se faz em Portugal para podermos desenvolver no futuro navios do mesmo tipo, mais evoluídos, que possam vir a substituir as fragatas e outras necessidades que temos", explicou.

Gouveia e Melo descreve o navio como "multidomínio e que vamos poder transformar de semana a semana, em função das necessidades de cada semana e do local geográfico em que temos de atuar."

"É um conceito completamente revolucionário e se o conseguirmos fazer, e há todas as condições para isso com a nossa tecnologia, envolvendo a academia, a ciência e a indústria portuguesa, estaremos muito mais preparados para um futuro de médio prazo em que temos de substituir as fragatas e outros navios que estão a chegar ao fim de vida", concretiza o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada.

Não há, ainda, datas para este projeto. Sabe-se que o dinheiro do PRR terá de ser gasto até 2030, mas concretamente, em relação ao projeto, não há nada de concreto a não ser um número: o PRR prevê um orçamento de 94,5 milhões de euros.