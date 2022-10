Rui Rocha quer ser popular mas garante: "A IL não é nem nunca será populista"

Rui Rocha, deputado do Iniciativa Liberal © António Pedro Santos/Lusa

Descrito por muitos como "popular", o candidato à liderança da Iniciativa Liberal (IL) Rui Rocha esclarece, em entrevista na TSF, que "essa popularidade significa uma capacidade de estar cada vez mais próximo das pessoas".

"A IL não é nem nunca será populista (...) estamos muito longe desse cenário", assegura.

As eleições para a comissão executiva da (IL) vão ser antecipadas para dezembro e Rui Rocha, até agora, o único nome em cima da mesa, já conta com o apoio de João Cotrim de Figueiredo, que não será novamente candidato à presidência do partido.

Tem 52 anos, nasceu no Lobito (Angola) e é deputado da IL eleito pelo círculo de Braga. Se a escolha do futuro líder do partido fosse feita pelos oito deputados, Rui Rocha já tinha a vitória garantida. Terá de esperar pela sétima convenção do Partido, que procura o quarto líder em cinco anos de vida.

Notícia em atualização