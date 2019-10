Inês Sousa Real, a mulher na liderança parlamentar do PAN

A líder parlamentar do PAN é especialista em Direito Animal e Sociedade © Gerardo Santos/Global Imagens

A líder do primeiro grupo parlamentar do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Inês Sousa Real, integra a comissão política e foi porta-voz na recente campanha para as legislativas.

Inês Sousa Real é licenciada em Direito e mestre em Direito Animal e Sociedade. Trabalhou como jurista na Câmara Municipal de Sintra desde 2006 e chefe da Divisão de Execuções Fiscais e Contraordenações desde 2015. Foi eleita deputada à Assembleia Municipal de Lisboa em 2017.

Na última legislatura, o PAN apenas elegeu um deputado, André Silva, que passa agora a estar acompanhado por mais três deputadas eleitas nas legislativas de 6 de outubro.