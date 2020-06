Conheça as novas medidas para a Grande Lisboa. Dezanove freguesias em estado de calamidade

O primeiro-ministro, António Costa © António Cotrim/Lusa

Nos concelhos da Amadora e de Odivelas todas as freguesias continuam em estado de calamidade, tal como em seis freguesias de Sintra, três de Loures e a freguesia de Santa-Clara, do concelho de Lisboa.

O Governo vai, assim, aplicar medidas adicionais nestas 19 freguesias, tendo em conta o número de casos contabilizados na região. O "passo atrás" definido pelo Governo contempla o dever cívico de recolhimento domiciliário e voltam a estar proibidas feiras e mercados. Os ajuntamentos ficam limitados a cinco pessoas e é aplicado um reforço da vigilância dos confinamentos obrigatórios.

Consulte aqui as novas medidas de mitigação para estas 19 freguesias.

Aqui pode ver a apresentação do Conselho de Ministros com todas as novas medidas desta fase de desconfinamento.