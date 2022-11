Governo descongela carreiras dos enfermeiros e quer retroatividade a janeiro paga até ao fim do ano

Por Clara Maria Oliveira com Gonçalo Teles 10 Novembro, 2022 • 13:57 Partilhar este artigo Facebook

O Governo aprovou, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o decreto-lei que levará, ainda em 2022, ao descongelamento da progressão salarial dos enfermeiros e "ao pagamento das devidas atualizações salariais com retroativos a janeiro de 2022."

Na habitual conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, revelou que "este era um compromisso central do programa do Governo" e, por isso, considera este dia "muito importante" para o "caminho da valorização das carreiras dos profissionais em resultado de negociações com as estruturas representativas dos trabalhadores".

O decreto-lei é resultado, segundo o ministro, de "um enorme esforço de aproximação e diálogo dentro do quadro da sustentabilidade e responsabilidade orçamental do Serviço Nacional de Saúde [SNS]".

"Sem valorização das carreiras, não há requalificação do SNS, e é este o caminho que continuaremos a trilhar", afirmou.

Destacando a importância do decreto-lei, Manuel Pizarro detalhou o que está em causa: "o diploma dá corpo à recuperação dos pontos perdidos em sete de avaliação do desempenho, para efeitos de progressão salarial dos enfermeiros, descongelando a progressão que estava suspensa desde 2004."

"Este diploma legal, repõe, assim, a justa progressão na carreira dos enfermeiros, distinguindo e recompensando os profissionais do SNS", destaca o ministro da Saúde.

O decreto-lei irá abranger cerca de 20 mil enfermeiros, e, recorda Manuel Pizarro "para muitos, esta será a primeira vez que mudarão de posição remuneratória".

O ministro da Saúde detalhou que os aumentos serão de "cerca de 200 euros para os enfermeiros com pontos para subir uma posição remuneratória e 400 euros para os enfermeiros que sobem duas posições". "Salvaguardam-se ainda as avaliações do desempenho dos enfermeiros que transitaram, em 2019, de forma automática, para as categorias de enfermeiro-especialista e enfermeiro-gestor".