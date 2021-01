Fim das vendas ao postigo. Governo reavalia medidas esta segunda-feira

© Manuel de Almeida/Lusa

Por Judith Menezes e Sousa, Filipe Santa-Bárbara e Gonçalo Teles 17 Janeiro, 2021 • 20:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo vai reunir-se, esta segunda-feira, em Conselho de Ministros eletrónico. A informação foi confirmada à TSF por fonte do Governo, que adianta que em cima da mesa estará a reavaliação de algumas medidas de confinamento.

Da reunião, convocada por António Costa, deve também sair a restrição de venda de bebidas, sobretudo alcoólicas, ao postigo ou à porta dos estabelecimentos.

A abertura dos ATL para crianças até aos 12 anos será também avaliada, com o objetivo de perceber se a eventual reabertura destes espaços pode contribuir para reduzir o fluxo de movimentos da comunidade escolar e das famílias.

O Conselho de Ministros deve realizar-se após a reunião da ministra da Saúde, Marta Temido, com a Task-Force do Plano de Vacinação contra a Covid-19, na qual participa também o primeiro-ministro.

Este domingo, o Presidente da República admitiu um agravamento de medidas, considerando que o confinamento não está a ser levado a sério.

"Pode ser necessário ir mais longe no fechamento de atividades que ainda ficaram abertas, se for necessário, como sinal à sociedade", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas no Hospital de Santa Maria, adiantando que, "se for preciso reponderar medidas, o Governo naturalmente terá o apoio do Presidente da República".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19