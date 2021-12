Ventura aposta em Pedro Arroja, Pedro Frazão e João Tilly para as legislativas

© Nuno André Ferreira/Lusa

O Chega reitera que a partir de 30 de janeiro quer ser a terceira força política em Portugal, e vai apresentar candidatos a todos os círculos eleitorais, com listas que ainda estão a ser finalizadas. Além de André Ventura, Pedro Frazão, João Tilly e João Dias avançam como cabeças de lista.

Sem surpresas, em Lisboa, André Ventura volta a liderar a lista, com o presidente da distrital da capital, Pedro Pessanha a surgir no quarto lugar. Os restantes elementos da lista ainda não foram revelados.

O líder do Chega adiantou, em conferência de imprensa, que Pedro Pinto, antigo candidato à Câmara de Beja e secretário-geral, vai ser o cabeça de lista do partido em Faro. O atual vereador de Santarém e vice-presidente Pedro Frazão avança, igualmente, no distrito, depois de ter ganhado protagonismo dentro do partido.

Em Viseu, João Tilly, conhecido por propagar vídeos com informações falsas nas redes sociais, é a aposta de Ventura. No círculo eleitoral da Europa o primeiro lugar da lista é atribuído a José Dias Fernandes, membro do conselho nacional. No círculo eleitoral fora da Europa, a escolha do líder do Chega recaiu em João Janela Batista.

André Ventura revelou ainda os mandatários do partido para a campanha para as eleições legislativas: o economista Pedro Arroja é o mandatário nacional; Rita Matias a mandatária para a juventude, e Rui Paulo Sousa volta a assumir a pasta financeira, carga que já desempenhou durante as eleições autárquicas.

O líder do Chega acrescentou que os restantes nomes vão se divulgados nas próximas semanas, sendo que Pedro Arroja e Rui Paulo Sousa também estarão nas listas à Assembleia da República, "possivelmente em lugares elegíveis".

O coordenador do programa nacional do partido é Gabriel Mitá Ribeiro, que fica encarregue de estruturar "um programa moderno, não socialista".