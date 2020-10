Ventura diz que Chega é responsável por PS perder maioria absoluta nos Açores

O presidente do Chega, André Ventura © Eduardo Costa/Lusa

Por Cátia Carmo 25 Outubro, 2020 • 20:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As primeiras projeções deste domingo apontam para a entrada do Chega no Parlamento dos Açores, elegendo entre um a três deputados. Algo que para, André Ventura, é o resultado da luta do seu partido para se tornar a terceira força política.

"Estamos a lutar para ser a terceira força política na região autónoma dos Açores, sabíamos que íamos ter um grande resultado. Há uma grande subida do Chega a nível nacional e na região dos Açores. Os açorianos ganharam uma grande prestação no parlamento regional", explicou à TSF André Ventura.

O líder do Chega afirma que o partido, nos Açores, tinha o grande objetivo de tirar a maioria absoluta ao Partido Socialista, "acabando com o clima de compadrio que se vive na região dos Açores".

"É bom que o PS e o PSD tirem, daqui as suas lições. Isto é mérito dos dirigentes do Chega dos Açores, fui o único líder que disse que tinha de estar presente neste momento tão importante para a vida dos açorianos. Muito em breve o panorama político genérico do país vai ser alterado também", afirmou o deputado do Chega.

O partido vai entrar pela primeira vez no Parlamento açoriano com um resultado entre 3% a 6% dos votos - entre um e três deputados.