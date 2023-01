Vinho: Ministério da Agricultura quer travar rótulos com alertas de risco

A ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes © Pedro Sarmento Costa/Lusa

Por João Francisco Guerreiro, correspondente em Bruxelas 30 Janeiro, 2023 • 16:16

A ministra da Agricultura anunciou esta segunda-feira, em Bruxelas, que está a trabalhar com os governos de outros Estados-Membros num documento para fazerem chegar à Comissão Europeia as explicações sobre oposição à introdução de rótulos com alertas de risco no vinho engarrafado.

Para a ministra, a medida que foi proposta pelo governo da Irlanda "não faz sentido", estando fora de causa, em Portugal, "fazer esse nível de especulação através da rotulagem".

"Não falei ainda com o meu colega irlandês, mas estamos neste momento, com os Estados-Membros que defendem esta posição, a preparar um documento para fazer chegar à Comissão", anunciou Maria do Céu Antunes.

"É um ativo muito importante para a economia portuguesa, aliás, estamos muito próximos de atingir os mil milhões de euros de exportações", detalhou a ministra, considerando que "consumido com moderação - [o vinho] faz parte da dieta mediterrânica [e] tem um impacto muito positivo do ponto de vista social, económico".

Maria do Céu Antunes destacou ainda o impacto "ambiental, nomeadamente nos nossos territórios mais interiores e, portanto, queremos continuar a trabalhar, nomeadamente com os Estados Membros que têm posições semelhantes à nossa".

A ministra assegurou que a medida está a ser coordenada em Portugal com as associações do setor, e com o "ministério da Economia, [e] com o ministério dos Negócios Estrangeiros, uma vez que este é um problema que está subjacente a estas três áreas governativas, no sentido de nos articularmos e termos uma posição forte conjunta".