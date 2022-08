Covid em Portugal. Mais de 19 mil novos casos e 36 mortes na última semana

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Portugal registou 19.314 novos casos de Covid-19 na semana entre 16 e 22 de agosto e 36 mortes devido à doença, menos dez do que na semana anterior, segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal, o total de casos da última semana representa uma variação de mais 4.175 casos, estando a incidência em 188 casos por 100 mil habitantes, um aumento de 28% face à semana anterior.

Os 36 óbitos representam um decréscimo de dez casos face à semana anterior e a mortalidade por milhão de habitantes foi de três, um decréscimo de 22%.

Os internamentos hospitalares no continente registaram uma queda, com um total de 499 internamentos na última semana, menos 60 do que na semana anterior, e 39 internamentos em unidades de cuidados intensivos, um valor igual à semana anterior.