Cerca sanitária em Ovar vai continuar

O Presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro © Ivo Pereira/Global Imagens

Por TSF 03 Abril, 2020 • 00:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara de Ovar diz que a decisão anunciada pelo conselho de ministros não surpreende. Entrevistado pela TSF, Salvador Malheiro revelou ter sido consultado pelo Governo e, para o autarca, manter a cerca sanitária no concelho de Ovar é a decisão mais sensata.

"Tive oportunidade de ser ouvido pelos nossos governantes antes desta decisão e naturalmente que compreendo a decisão de prorrogar o prazo, até porque qualquer atitude de retirar a pressão da mola podia ser muito mal interpretado pelas nossas gentes. Por outro lado, poderia ser eventualmente deitarmos por terra todo o esforço e todo o trabalho realizado nas últimas semanas", disse Salvador Malheiro, entrevistado pela TSF.

O autarca concorda com a continuidade da cerca sanitária e confinamento obrigatório em Ovar 00:00 00:00

Questionado sobre a preocupação manifestada por um grupo de empresas de Ovar, que antecipam a destruição de milhares de empregos e efeitos "demolidores" no concelho, Salvador Malheiro deixa um apelo, de modo a que o esforço feito nas duas últimas semanas tenha sido em vão.

"Os nossos empresários e industriais estão a sofrer mais que os outros do resto do país, porque já estão há 15 dias encerrados e agora mais 15 dias. Isto, naturalmente, vai trazer muitos prejuízos grandes. De todas as formas, apelo à colaboração desses mesmos empresários, no sentido de nós só podermos perspetivar o reerguer da nossa economia local depois de ultrapassarmos este problema de saúde pública. Não há economia sem pessoas", frisou.

Salvador Malheiro pede compreensão ao tecido empresarial do concelho de Ovar, face aos prejuízos na sequência da pandemia 00:00 00:00

Segundo os últimos dados divulgados pela Câmara de Ovar, desde o início do surto, foram confirmados 343 casos de Covid-19 no concelho e 14 mortes.