"Temos de nos habituar a viver com a Covid durante vários anos"

Até que as medidas tenham algum efeito é preciso respeitar ao máximo as regras impostas © Luis Angel Gonzalez/EPA

O médico intensivista João Gouveia admite que "quem foi trabalhar hoje não viu grande diferença em termos de confinamento, mas sublinha que cabe a cada um de nós fazer o seu próprio confinamento, ou seja, de alguma maneira, reduzir todos os contactos que não são necessários e respeitar o distanciamento físico".

O presidente da Associação de Médicos Intensivistas lembra que os hospitais "esperam um período ainda muito duro, durante pelo menos quinze dias, três semanas, eventualmente um mês."

Até que as medidas, que entraram esta sexta-feira em vigor, tenham algum efeito é preciso respeitar ao máximo as regras impostas pelo Governo, porque "os serviços de saúde estão sobrecarregados".

João Gouveia afirma que "na primeira vaga tivemos muitas pessoas que por medo ou até por dificuldade de acesso não procuraram os serviços de saúde quando necessitavam por outras doenças e isso acarretou um aumento da mortalidade e um aumento de morbilidades que se podem estar a manifestar agora. Neste momento temos vários fatores que podem contribuir para o aumento da mortalidade."

O médico intensivista sublinha que "se chegarmos a uma situação de catástrofe, o que vai acontecer é uma triagem de doentes para tentar escolher o doente que beneficie mais do tratamento, que tenha melhores hipóteses de sobreviver. Temos de escolher os doentes que estão com falência de órgãos mas com possibilidade de recuperação, numa situação de catástrofe, da qual não estamos muito longe."

Há claramente "um problema de saturação e as pessoas estão a negar uma realidade que é evidente. As pessoas estão em negação perante o número elevado de casos. Nós provavelmente temos de nos habituar a viver com a Covid-19 no nosso dia a dia durante vários anos, tal como vivemos com a gripe, admite.

