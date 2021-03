A geração privada da vida académica e que teme o desemprego depois do curso

Estudantes no último cortejo da Queima das Fitas antes da pandemia, nas ruas da cidade do Porto © Igor Martins / Global Imagens

No Dia Nacional do Estudante, que se assinala esta quarta-feira, a presidente da Federação Académica do Porto, Ana Gabriela Cabilhas, afirma que, em tempo de pandemia, todos os estudantes foram postos à prova.

"Há um maior desafio no que diz respeito ao processo de aprendizagem, nomeadamente no que diz respeito à qualidade do ensino online e à própria instabilidade dos processos de avaliação, e isto acaba por gerar um maior stress. Temos sido expostos a fatores de stress de uma forma ininterrupta", admite Ana Gabriela Cabilhas, em declarações à TSF.

A presidente da Federação Académica do Porto nota que também a experiência social universitária está a ser perdida por muitos alunos.

"No que diz respeito às questões de integração, há um conjunto de estudantes que acabou por não experienciar de uma forma social o que é ser estudante do ensino superior", lamenta.

Mas o mais preocupante para Ana Gabriela Cabilhas é que a pandemia de Covid-19 tenha agravado problemas que já existiam e trazido novas preocupações, em termos socio-económicos e de saúde mental.

"As dificuldades económicas estão a assolar muitos agregados familiares. Pode aumentar o risco de abandono escolar precoce e temos de estar atentos a este fenómeno. Existiram estudantes que, com este novo confinamento, voltaram a necessitar de material informático, de ligação à internet,...", relata.

Em relação às questões de natureza psicológica, a presidente da Federação Académica do Porto sublinha que o facto de pandemia se estar a "alargar no tempo" leva a "uma situação de cansaço", mas também à intensificação do tal stress, não somente pelo período atualmente vivido, mas "quando o próprio estudante perspetiva aquilo que pode ser o seu futuro, com entraves na entrada do mercado de trabalho e uma crise económica à porta".

