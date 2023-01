A Jornada Mundial da Juventude está a mudar o Parque Tejo. Veja as maquetes e as imagens do terreno

Lisboa vai receber este ano o maior encontro de jovens católicos de todo o mundo com o Papa. Nos investimentos feitos, destaca-se o de 4,2 milhões de euros para a construção do altar-palco. Veja as imagens.

Por TSF 26 Jan, 2023 • 17:40

Lisboa vai receber este ano o maior encontro de jovens católicos de todo o mundo com o Papa. Nos investimentos feitos, destaca-se o de 4,2 milhões de euros para a construção do altar-palco. Veja as imagens.

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do rio, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A maquete do altar-palco já foi revelada e no local também já se podem ver máquinas envolvidas no processo de construção.

Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, anunciou, esta quarta-feira, que o município tem um investimento estimado de 35 milhões de euros na preparação e realização dos eventos da JMJ, sendo a maior verba aplicada no Parque Urbano Tejo.

Nesta parcela de terreno destaca-se a reabilitação do aterro sanitário de Beirolas (7,1 milhões de euros), a montagem de um altar-palco (4,24 milhões de euros), a construção de uma ponte pedonal sobre o Rio Trancão (4,2 milhões de euros) e de infraestruturas e equipamentos de saneamento, abastecimento de água e eletricidade (3,3 milhões de euros).

Os custos do evento têm sido tema de discussão, mas a Fundação Jornada Mundial da Juventude sublinhou, esta quarta-feira, que todas as infraestruturas para o evento "devem ter em mente a dimensão do encontro".

Para Marcelo Rebelo de Sousa, as jornadas são importantes para a projeção do país, mas é necessário simplicidade e ir ao encontro da "imagem de pobreza e austeridade" do Papa.